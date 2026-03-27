Aeroporto di Agrigento Di Rosa | Il Comune entrerà subito nella società

Il Comune ha annunciato che entrerà immediatamente nella società che si occupa dell’aeroporto di Agrigento. Il rappresentante comunale ha dichiarato che l’aeroporto non è più considerato un’idea o una proposta, ma una questione di importanza strategica per lo sviluppo della città e della provincia. La decisione viene comunicata in un momento in cui si cercano soluzioni per rafforzare le infrastrutture locali.