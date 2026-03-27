Aeroporto di Agrigento Di Rosa | Il Comune entrerà subito nella società
Il Comune ha annunciato che entrerà immediatamente nella società che si occupa dell’aeroporto di Agrigento. Il rappresentante comunale ha dichiarato che l’aeroporto non è più considerato un’idea o una proposta, ma una questione di importanza strategica per lo sviluppo della città e della provincia. La decisione viene comunicata in un momento in cui si cercano soluzioni per rafforzare le infrastrutture locali.
“L’aeroporto non è più un sogno o una suggestione, ma una necessità strategica per il futuro della città e dell’intero territorio provinciale”. Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco, interviene sul progetto dell’aeroporto nella fascia centro-meridionale della Sicilia, raccogliendo l’appello del comitato presieduto da Angelo Principato e rilanciando con una proposta immediata. Il progetto, già in valutazione al Ministero delle Infrastrutture per l’inserimento nel Piano nazionale aeroporti, è definito da Di Rosa “una straordinaria occasione di sviluppo economico, turistico e occupazionale”. “Non servono più parole o dichiarazioni generiche – aggiunge – ma atti concreti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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