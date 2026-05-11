Agrigento isolata ed elezioni Di Rosa | Servono subito più corse dirette da e per gli aeroporti

Agrigento resta una delle città più isolate della Sicilia, anche a causa della scarsità di collegamenti diretti con gli aeroporti di Palermo e Catania. Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa ha chiesto di aumentare immediatamente le corse tra la città e gli scali aeroportuali, evidenziando come questa problematica sia stata segnalata più volte senza ancora una soluzione concreta. La questione riguarda principalmente il trasporto pubblico e le frequenze delle tratte disponibili.

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