Agrigento isolata ed elezioni Di Rosa | Servono subito più corse dirette da e per gli aeroporti
Agrigento resta una delle città più isolate della Sicilia, anche a causa della scarsità di collegamenti diretti con gli aeroporti di Palermo e Catania. Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa ha chiesto di aumentare immediatamente le corse tra la città e gli scali aeroportuali, evidenziando come questa problematica sia stata segnalata più volte senza ancora una soluzione concreta. La questione riguarda principalmente il trasporto pubblico e le frequenze delle tratte disponibili.
«Agrigento non può continuare ad essere una delle città più isolate della Sicilia». Lo dichiara il candidato sindaco di Agrigento Giuseppe Di Rosa intervenendo sul tema dei collegamenti tra la città dei Templi e gli aeroporti di Palermo e Catania, dopo le numerose segnalazioni arrivate da.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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