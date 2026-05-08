Porto di Reggio Calabria avviato primo intervento con i fondi dell' emendamento Cannizzaro

Oggi è stato avviato un intervento nel porto di Reggio Calabria con fondi provenienti dall’emendamento Cannizzaro. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza attraverso l’installazione di un sistema di security più avanzato. L’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha dato il via alle operazioni, che riguardano l’implementazione di nuove tecnologie e strumenti per migliorare la sorveglianza e la tutela dell’area portuale.

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Si rafforzerà la sicurezza nel porto di Reggio Calabria, grazie a un un importante intervento finalizzato all’implementazione di un avanzato sistema integrato di security avviato oggi dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto. Questo intervento, realizzato nel solco del percorso di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio Calabria: Cannizzaro sfida il passato con l’alleanza di Scopelliti? Cosa sapere Francesco Cannizzaro punta alla presidenza di Reggio Calabria con l'alleanza di Giuseppe Scopelliti. Reggio Calabria: il centrodestra si mobilita con Eraclini e CannizzaroA meno di quarantacinque giorni dalle consultazioni comunali che vedranno la città dello Stretto alle urne, il campo reggino si anima con un evento... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Porto di Reggio, destino in bilico: nel futuro Tir o crociere? Un rebus per la nuova amministrazione; Il porto di Gioia Tauro nella nuova rotta MSC. La CISL di Reggio: Opportunità storica, ma servono investimenti per uno sviluppo duraturo; Porto di Gioia Tauro, Tridico: Controlli sui containter, non può diventare hub di guerra; Porto di Gioia Tauro, Tridico: Non diventi un hub della guerra. Servono controlli e chiarezza. Il porto di Reggio Calabria naviga verso il futuro! I dettagli del progetto avveniristico promosso da CannizzaroSono giorni importanti per il presente e il futuro di Reggio Calabria, una città baricentrica nel Mediterraneo, della quale si decantano le lodi in teoria, ma che nel pratico è rimasta troppo spesso s ... strettoweb.com Porto di Reggio: 2mln dell’emendamento Cannizzaro per il sistema integrato di securityIl porto di Reggio si prepara a nuovi flussi turistici con controlli accessi, telecamere, garitte e riorganizzazione degli spazi. citynow.it PORTO DI REGGIO, AL VIA IL MAXI PIANO DA 2 MILIONI PER LA SICUREZZA: GRAZIE ALL’EMENDAMENTO CANNIZZARO LO SCALO DIVENTA UN FORTINO TECNOLOGICO - facebook.com facebook