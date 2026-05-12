Caos autobotti ad Agrigento Piparo FdI frena sulla riforma | Serve una proroga per non fermare il servizio

Ad Agrigento si sono verificati problemi con le autobotti che erogano acqua potabile, con alcuni operatori che hanno chiesto una proroga per evitare interruzioni nel servizio. Un rappresentante politico ha sottolineato l’importanza di intervenire per sistemare il sistema di trasporto dell’acqua, ma ha anche evidenziato che bisogna considerare le implicazioni di queste modifiche sul funzionamento attuale. La questione riguarda la gestione del servizio e le possibili conseguenze di un intervento rapido.

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