Caos autobotti ad Agrigento Piparo FdI frena sulla riforma | Serve una proroga per non fermare il servizio
Ad Agrigento si sono verificati problemi con le autobotti che erogano acqua potabile, con alcuni operatori che hanno chiesto una proroga per evitare interruzioni nel servizio. Un rappresentante politico ha sottolineato l’importanza di intervenire per sistemare il sistema di trasporto dell’acqua, ma ha anche evidenziato che bisogna considerare le implicazioni di queste modifiche sul funzionamento attuale. La questione riguarda la gestione del servizio e le possibili conseguenze di un intervento rapido.
Nonostante l’obiettivo dell’ATI e di AICA di porre finalmente ordine al servizio di trasporto su gomma dell’acqua potabile sia assolutamente condivisibile, corretto e necessario, bisogna avere il coraggio e la lucidità di comprendere che si sta intervenendo su un sistema che, nel bene o nel male.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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