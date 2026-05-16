Aereo della Croatia Arilines con 130 persone a bordo esce di pista a Spalato
Un volo della Croatia Airlines con 130 persone a bordo è uscito dalla pista durante l'atterraggio a Spalato. L’incidente è avvenuto questa mattina, e le cause sono ancora in fase di verifica. Non sono stati riportati feriti tra i passeggeri, che sono riusciti a uscire dall’aereo senza particolari problemi. Le autorità aeroportuali hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità. La situazione sta comunque rientrando sotto controllo.
Un volo della Croatia Airlines con a bordo 130 persone è uscito fuori pista a Spalato. I motivi dietro il guasto sono ancora in corso di accertamento, mentre i passeggeri sono scesi sani e salvi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
It's a good start but uncertainty looms as Croatia braces for summer tourism season
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