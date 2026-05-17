Valsa e coach Giuliani hanno deciso di separarsi, mettendo fine al loro rapporto professionale. La decisione è stata presa di comune accordo tra le parti, senza ulteriori dettagli sulle ragioni. La squadra di Modena Volley ha annunciato ufficialmente la conclusione della collaborazione con l’allenatore. Nessuna comunicazione aggiuntiva è stata fornita riguardo ai passaggi successivi o alle motivazioni che hanno portato a questa scelta. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Modena Volley e Coach Giuliani hanno scelto di comune accordo di concludere il proprio percorso insieme. È arrivata finalmente la comunicazione ufficiale da parte della società di ciò che già si sapeva, di fatto, da ben prima che si concludesse la stagione, una volontà soprattutto da parte del coach ma mai osteggiata dal club, sviluppatasi durante la post season e derivante, forse, dalla sensazione di non poter andare oltre i risultati ottenuti in questi due anni e mezzo sulla panchina gialloblù. Oltre che, ovviamente, anche dalle interessanti proposte arrivate a Giuliani dall’estero, tra le quali è stata scelta quella dell’ Olympiacos Pireo, in Grecia, dove il tecnico marchigiano ritroverà Michele Baranowicz al palleggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adesso è ufficiale: Valsa saluta coach Giuliani

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