Modena Volley e coach Alberto Giuliani si separano La lettera ai tifosi

Modena Volley e il tecnico Alberto Giuliani hanno deciso di interrompere il rapporto professionale dopo due anni e mezzo di collaborazione. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una lettera indirizzata ai tifosi, confermando la fine del percorso comune. La squadra continuerà a competere con un nuovo allenatore, mentre Giuliani non ricoprirà più il ruolo di allenatore della squadra. La separazione avviene in modo formale e senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi.

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