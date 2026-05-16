Modena Volley e coach Alberto Giuliani si separano La lettera ai tifosi

Da modenatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena Volley e il tecnico Alberto Giuliani hanno deciso di interrompere il rapporto professionale dopo due anni e mezzo di collaborazione. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una lettera indirizzata ai tifosi, confermando la fine del percorso comune. La squadra continuerà a competere con un nuovo allenatore, mentre Giuliani non ricoprirà più il ruolo di allenatore della squadra. La separazione avviene in modo formale e senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi.

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Le strade di Modena Volley e di coach Alberto Giuliani si dividono ufficialmente dopo due anni e mezzo. La società gialloblù ha infatti comunicato che le due parti hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto professionale, chiudendo così un capitolo importante e aprendo di fatto la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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