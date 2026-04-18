I gialli e il toto coach Giuliani resta in dubbio L’ipotesi ora è Cuttini

La Valsa Group si sta preparando per la ripresa delle partite, ma al centro delle discussioni rimane il ruolo dell’allenatore per la prossima stagione. La decisione sulla guida tecnica non è ancora ufficiale e tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un cambio, con l’attuale allenatore in carica che potrebbe essere sostituito da un altro nome. La scelta finale non è stata comunicata e il dibattito continua tra tifosi e addetti ai lavori.

Mentre la Valsa Group si prepara al ritorno in campo, ovviamente tiene banco, sulle tribune reali e virtuali, la questione dell’allenatore della prossima stagione. L’offerta arrivata per Alberto Giuliani (foto) da parte del Fenerbahçe è stata confermata direttamente dal club di viale dello Sport, e nelle ultime ore, sondata la possibilità che il tecnico marchigiano possa lasciare la panchina di Modena, sembra che anche dalla Grecia qualcuno abbia di nuovo alzato il telefono. Giuliani non ha ancora sfogliato la margherita del tutto, intanto però la società è costretta a muoversi per costruirsi un’alternativa, in un periodo nel quale per forza...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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