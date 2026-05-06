Antoine Griezmann | l’ultimo ballo all’Atletico Madrid

Il calciatore francese, dopo aver vestito la maglia dell’Atletico Madrid per diverse stagioni, ha annunciato che lascerà il club al termine di questa stagione. La decisione porta a una nuova esperienza professionale negli Stati Uniti, dove si trasferirà per giocare ad Orlando. La notizia riguarda un trasferimento che coinvolge un giocatore di alto livello, noto per le sue prestazioni sul campo e il suo ruolo nel team spagnolo.

Il calciatore francese lascerà l’ Atletico a fine stagione per iniziare la sua nuova avventura ad Orlando. Nonostante il suo contratto con i rojiblancos scadesse nel 2027, l’ Atletico e l’ Orlando city hanno annunciato l’affare durante la pausa per le Nazionali, in cui il giocatore è volato in Florida proprio per suggellare questo nuovo percorso. Griezmann avrebbe voluto concludere il suo percorso in un modo epico e magari, guidando la squadra di Simeone verso la Finale di Champions League. Sogno, purtroppo, sfumato dopo la sconfitta di ieri sera ad Anfield. Svanisce il sogno Champions: Griezmann e l’Atletico eliminati in semifinale. Nonostante i suoi 35 anni, Antoine Griezmann continua ad eseguire masterclass di altissimo livello in campo e si è ben visto nella partita di andata della semifinale al Metropolitano di Madrid.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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