Mercato Juve, dalla Germania arrivano conferme! Rudiger obiettivo a parametro zero: le ultimissime Kessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà. Inter, Kolarov non ha dubbi: «Ci sta mancando un po’ di cattiveria e anche di lucidità. Siamo a + 6 e sta a noi chiudere il campionato» Fiorentina, Vanoli analizza: «Stasera motivazione, voglia di migliorarci: abbiamo fatto una grande partita. Se ci dobbiamo salvare.» Moviola Fiorentina Inter, gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Colombo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Griezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli

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