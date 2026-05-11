Addio al Pellicano Pub | dopo 45 anni chiude il locale che ha unito le generazioni di Bari
Dopo 45 anni di attività, il Pellicano Pub di Bari ha chiuso i battenti. Il locale, famoso tra i giovani e gli appassionati di musica, ha rappresentato un punto di riferimento per diverse generazioni nel corso degli anni. La chiusura è stata comunicata ufficialmente dal gestore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La decisione ha suscitato reazioni tra chi ha frequentato il locale nel corso del tempo.
Per 45 anni è stato il tempio degli alternativi baresi, il luogo in cui trovavano casa le culture musicali che animavano la città. Chiude i battenti lo storico Pellicano Pub, per tutti conosciuto semplicemente come il ‘Pellicano’. La notizia si sta diffondendo rapidamente sui social, aprendo ampi.🔗 Leggi su Baritoday.it
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