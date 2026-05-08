Addio ad Alberto Amatucci il giurista che ha formato generazioni nel silenzio della dedizione

L'Irpinia piange la scomparsa di Alberto Amatucci, un giurista noto nel foro di Avellino. Lascia la moglie Olga Lanzara, le figlie Carolina e Alessandra, e i nipoti. È ricordato per il suo lavoro dedicato e il ruolo di formazione che ha svolto nel settore legale, contribuendo alla crescita di molte generazioni di professionisti. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale e per gli ambienti giuridici.

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L'Irpinia saluta un giurista del foro di Avellino.Lascia la moglie Olga Lanzara, le figlie Carolina e Alessandra, i nipoti.Una vita vissuta con discrezione e autenticitàCerte persone tengono in piedi un pezzo di mondo senza fare rumore.Alberto Amatucci era una di queste.Carriera accademica e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Addio ad Adriana Purcaro: la maestra che ha educato generazioniLa comunità di Cellatica e gran parte della provincia di Brescia si sono riunite per dare l’ultimo saluto ad Adriana Purcaro, vedova Frassine, figura... Addio al giurista che unì il mondo ad Agrigento: l’eredità di un grandeLa scomparsa avvenuta nella notte a Roma di Emmanuele Francesco Maria Emanuele segna una perdita profonda per il tessuto istituzionale e culturale di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Addio ad Alberto Amatucci, il giurista che ha formato generazioni nel silenzio della dedizione; Avellino, mondo accademico in lutto: addio al professore Alberto Amatucci.