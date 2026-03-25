A Rimini si è svolta un’esercitazione dell’Aviazione dell’Esercito, coinvolgendo il 66esimo Reggimento Trieste. L’evento ha rappresentato uno dei momenti principali delle celebrazioni per il 75esimo anniversario dell’unità. L’attività ha visto l’impiego di tecnologie avanzate e un addestramento specifico, con la partecipazione diretta di forze in prima linea.

L’esercitazione ha evidenziato la capacità dell’Aviazione dell’Esercito di intervenire con rapidità, flessibilità e professionalità, sia sul territorio nazionale sia nei teatri operativi internazionali Un’esercitazione ad alta intensità operativa, capace di coniugare tecnologia, addestramento e spirito di servizio, ha segnato a Rimini uno degli appuntamenti centrali delle celebrazioni per il 75esimo anniversario dell’Aviazione dell’Esercito. All’aeroporto Vassura e l’area addestrativa di Coriano, gli equipaggi del 7esimo Reggimento Aves “Vega” e le unità di fanteria aeromobile del 66esimo reggimento “Trieste” hanno dato vita a un evento capacitivo volto a mostrare le potenzialità operative della Brigata aeromobile “Friuli”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Il 66esimo Reggimento Trieste in prima linea nell'esercitazione dell’Aviazione dell’Esercito

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66° reggimento fanteria aeromobile “Trieste”

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