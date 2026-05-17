Una coppia molto attiva sui social ha deciso di abbandonare la vita frenetica di Roma per trasferirsi nella Val di Cembra. Le loro foto mostrano paesaggi tranquilli e momenti di relax, ma dietro gli scatti ci sono anche dettagli legati alla gestione quotidiana di questa nuova realtà. La coppia ha condiviso alcuni aspetti del cambiamento, dal trasferimento alle prime impressioni sulla vita in valle, senza rivelare particolari motivazioni o difficoltà affrontate durante il passaggio.

? Domande chiave Come hanno gestito il passaggio dal caos romano alla vita in valle?. Cosa nasconde dietro le foto perfette il lavoro di questa coppia?. Perché la convivenza in camper ha messo alla prova il loro rapporto?. Come sono riusciti a trasformare i follower in veri incontri reali?.? In Breve Nicolò Brandolini e Valeria Busbani gestiscono la pagina Instagram nicoandvaleria con 137 mila follower.. Il trasferimento in Val di Cembra è avvenuto dopo un viaggio nel 2021.. Valeria lavora come contabile a Bolzano mentre Nicolò opera come content creator.. La coppia ha affrontato imprevisti tecnici durante un road trip in Svizzera.. Nicolò Brandolini e Valeria Busbani hanno lasciato il caos del raccordo anulare di Roma per ricostruire una quotidianità tra i sentieri della Val di Cembra, in Trentino-Alto Adige. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al caos di Roma: la coppia social che ha scelto la Val di Cembra

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