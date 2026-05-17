Addio a Giamyla | Salerno si stringe attorno alla famiglia Amatruda

Lutto a Salerno: è spirata Giamyla Amatruda all'età di 44 anni. Per lei, anni fa, era sceso in campo anche Gaetano Amatruda, anima dell’associazione "Andare Avanti", a seguito del rischio della sospensione delle prestazioni domiciliari fondamentali per gli ammalati allettati. I funerali saranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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