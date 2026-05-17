Durante la conferenza stampa del suo nuovo film al Festival di Cannes 2026, l’attore ha rivolto poche parole alle domande sul memoir di Lena Dunham, che ha suscitato molte discussioni. La sua reazione è stata breve e diretta, senza commenti aggiuntivi. L’evento si è svolto in un’atmosfera di attesa, con i giornalisti che hanno posto domande su vari temi, tra cui le dichiarazioni contenute nel libro.

Adam Driver ha risposto con poche parole secche alle domande sul controverso memoir di Lena Dunham durante la conferenza stampa del suo ultimo film Paper Tiger al Festival di Cannes 2026. Come riporta Variety, quando un giornalista ha sollevato la questione delle rivelazioni contenute nel libro Famesick dell’ex co-protagonista di Girls, l’attore due volte candidato all’Oscar ha tagliato corto: “Non ho commenti su tutto questo. Sto salvando tutto per il mio libro”, scatenando risate nella sala gremita. Adam Driver responds in #Cannes to Lena Dunham’s memoir, which alleges he was “verbally aggressive” and “hurled a chair at the wall next” to her on the “Girls” set. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Adam Driver risponde alle rivelazioni shock di Lena Dunham: la frase che ha spiazzato Cannes 2026

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