Nella sua biografia, Dunham descrive gli episodi in cui l’attore ha avuto attacchi d’ira sul set, affermando di non aver avuto l’età o le capacità per affrontare direttamente il collega e dirgli che non poteva parlare in quel modo. La narrazione si concentra sui momenti di tensione tra i due durante le riprese di una serie televisiva, senza entrare nel dettaglio di altre dinamiche o motivazioni.

Commentando l'accaduto, Lena Dunham racconta: «All'epoca non avevo le capacità per. non mi è mai passato per la testa di dire: ‘Sono il tuo capo, non puoi parlarmi in questo modo’», continua poi la showrunner «E, a quell'età, sui vent'anni, pensavo ancora che fosse quello che facevano i grandi geni maschi: ti facevano a pezzi. Il che è strano, perché sono stata cresciuta da un genio che non l'avrebbe mai fatto», ha concluso riferendosi a suo padre, il pittore Carroll Dunham. Lena ha ammesso di essere rimasta profondamente scossa dall'esperienza con Adam Driver, tanto da aver avuto qualche ritrosia nello scritturare uomini nei progetti successivi: «Ci sono stati anni in cui ho pensato, 'Non posso semplicemente realizzare progetti con sole donne?'».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lena Dunham racconta gli attacchi d'ira di Adam Driver sul set: «A quell'età non avevo le capacità per dirgli “sono il tuo capo, non puoi parlarmi in quel modo”»

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