In principio furono le "ali di gabbiano", cioè la Mercedes 300 SL coupé del 1954, derivata dall'omonima vettura che dominò le corse nella stagione 1952. Il soprannome era dovuto all'apertura incernierata sul tetto, soluzione più semplice per far uscire i piloti data la base alta del telaio. Nel 1957 uscì la versione spider, 300 SL Roadster (codice W198, come la coupé), ad apertura convenzionale dopo la modifica del telaio. Uno di questi esemplari ha conquistato il pubblico il 16 maggio 2026 sulle rive del lago di Como. Si tratta di uno degli ultimi esemplari prodotti: la Mercedes 300 SL Roadster che ha vinto la Coppa d'oro al Concorso d'eleganza Villa d'Este 2026 (il premio assegnato tramite referendum tra il pubblico) venne costruita nel 1963 ed è in stato originale, non sottoposta quindi a restauro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ad una Mercedes 300 SL Roadster la Coppa d'oro di Villa d'Este

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