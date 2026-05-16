Durante il weekend sul lago di Como, una Mercedes-Benz 300 SL Roadster del 1963 si è aggiudicata la Coppa d’Oro al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026. La vettura ha ottenuto il premio principale tra le numerose automobili esposte, confermando il suo statuto di icona tra le auto d’epoca. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi modelli storici, con la Mercedes che si è distinta tra gli altri per il suo stato di conservazione e il design originale.

È una Mercedes-Benz 300 SL Roadster del 1963 a conquistare la Coppa d’Oro del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, il riconoscimento più prestigioso del weekend sul lago di Como. Dopo la vittoria BMW dello scorso anno, il premio resta idealmente in Germania, passando però dai bavaresi ai “cugini” di Stoccarda. E stavolta anche il meteo ha deciso di aiutare lo spettacolo. Dopo il freddo quasi invernale e la pioggia del venerdì, il sabato di Cernobbio si è aperto con il sole, un vento leggero arrivato dal lago e tantissimo pubblico tra i giardini di Villa d’Este e le terrazze affacciate sull’acqua. Cappotti e ombrelli hanno lasciato spazio agli occhiali da sole, ai motoscafi in movimento sul Lario e alle file di appassionati armati di smartphone e macchine fotografiche davanti alle vetture più attese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una Mercedes 300 SL Roadster del ’63 vince la Coppa d’Oro a Villa d’Este 2026

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