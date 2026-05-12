Abbadia San Salvatore Radiologia dopo tre anni assegnato il responsabile

A partire dal mese prossimo, l’ospedale di Abbadia San Salvatore avrà un nuovo responsabile del servizio di radiologia. Dopo tre anni senza una figura di riferimento, sono state apportate nuove assunzioni per rafforzare l’organico. La nomina mira a garantire una maggiore stabilità e continuità nel reparto di radiologia, che è stato senza un responsabile ufficiale per un lungo periodo.

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Forze nuove per l’ospedale di Abbadia San Salvatore, per il rafforzamento del suo organico. Dall’inizio del prossimo mese prenderà servizio il responsabile del servizio di radiologia. Il posto era vacante da tre anni, l’unità operativa, di fatto, era accorpata con quella di Nottola. I radiologici di questo ospedale procedevano alla refertazione. Ora, per buona parte della giornata, c’è la responsabile. Con la dirigente di radiologia si riafferma, quindi, il concetto di tenuta operativa del nosocomio. Che è protetto dalla legge in quanto ospedale di prossimità ubicato in zone di montagna. "Ringrazio il direttore generale della Asl Toscana sud...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abbadia San Salvatore. Radiologia, dopo tre anni assegnato il responsabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Abbadia San Salvatore. Comune e nuova scuola: "Il progetto non si cambia"Il progetto per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Abbadia San Salvatore "non si cambia". Tarantino lascia l’Inter dopo tre anni da responsabile del settore giovanileMercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La...