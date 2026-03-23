Grave incidente ad Almenno San Salvatore i veicoli prendono fuoco | soccorsi in azione

Almenno San Salvatore. Grave incidente lunedì pomeriggio 23 marzo, poco prima delle 14, lungo via Borgo Antico. Ancora frammentarie le informazioni, a parlare sono più che altro le immagini: la strada è bloccata per via delle vistose fiamme che sono divampate dopo lo scontro tra i mezzi coinvolti: un’auto e una moto, secondo le prime testimonianze. Il bilancio parla di almeno due persone ferite: un ragazzo di 17 anni e un uomo di 41. Uno dei due sarebbe in condizioni gravi ed è stato soccorso in codice rosso. Sul posto, oltre all’ambulanza, ci sono i carabinieri che stanno facendo passare le auto in senso alternato. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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