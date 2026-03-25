Il Presidente del Consiglio italiano si trova in Algeria, dove è stato ricevuto dal presidente locale. Questa visita si concentra su questioni relative all’energia e al piano Mattei. La giornata prevede incontri ufficiali e discussioni sui rapporti bilaterali tra i due paesi. La visita si inserisce in un quadro di incontri diplomatici tra le nazioni del Mediterraneo.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto l’invito del Presidente dell’ Algeria Abdelmadjid Tebboune e questa mattina arriverà ad Algeri. È la seconda visita della Presidente Meloni in Algeria dall’insediamento del Governo, dopo quella del 22 e 23 gennaio 2023, a riprova dell’importanza che Roma attribuisce al rapporto con Algeri. Fonti italiane sottolineano che la missione si inserisce nel quadro del partneriato strategico che unisce da sempre Italia e Algeria. Roma è storicamente uno dei principali punti di riferimento di Algeri in Europa e in Occidente, e i legami che uniscono le due Nazioni si sono intensificati negli anni e hanno raggiunto un livello mai toccato in passato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giorgia Meloni in Algeria: focus su energia e piano Mattei

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