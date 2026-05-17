Il 17 maggio rappresenta una data storica, poiché in quella giornata l’Organizzazione Mondiale della Sanità rimosse l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Questa decisione arrivò dopo anni di studi e discussioni che portarono a una revisione delle classificazioni diagnostiche. La rimozione fu annunciata ufficialmente nel 1990, segnando un cambiamento significativo nel riconoscimento dei diritti e nella percezione sociale delle persone omosessuali. Da allora, questa data viene commemorata come Giornata internazionale contro l’omofobia.

Il 17 maggio 1990 fu una data storica e molto importante per la democrazia e la libertà di pensiero e di azione: l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, cancellò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali, definendola per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano”. Il cammino per arrivare a questo storico risultato è stato lungo e tortuoso: solo agli inizi degli anni Settanta la comunità gay iniziò a richiedere diritti civili nei Paesi occidentali e, nello stesso periodo, anche il mondo scientifico cominciò a rivedere le teorie riguardo l’omosessualità.Nel 1974 l’omosessualità venne cancellata dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) pubblicato dall’American Psychiatric Association (APA). 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 17 maggio, l’omosessualità non è più una malattia mentale

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