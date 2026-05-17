Accadde oggi | 17 maggio l’omosessualità non è più una malattia mentale

Da fremondoweb.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 maggio rappresenta una data storica, poiché in quella giornata l’Organizzazione Mondiale della Sanità rimosse l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Questa decisione arrivò dopo anni di studi e discussioni che portarono a una revisione delle classificazioni diagnostiche. La rimozione fu annunciata ufficialmente nel 1990, segnando un cambiamento significativo nel riconoscimento dei diritti e nella percezione sociale delle persone omosessuali. Da allora, questa data viene commemorata come Giornata internazionale contro l’omofobia.

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Il 17 maggio 1990 fu una data storica e molto importante per la democrazia e la libertà di pensiero e di azione: l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, cancellò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali, definendola per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano”. Il cammino per arrivare a questo storico risultato è stato lungo e tortuoso: solo agli inizi degli anni Settanta la comunità gay iniziò a richiedere diritti civili nei Paesi occidentali e, nello stesso periodo, anche il mondo scientifico cominciò a rivedere le teorie riguardo l’omosessualità.Nel 1974 l’omosessualità venne cancellata dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) pubblicato dall’American Psychiatric Association (APA). 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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