Almanacco | Domenica 17 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 17 maggio è il 138° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 227 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano alcuni compleanni e santi. L’almanacco fornisce anche un proverbio del giorno, legato alla tradizione popolare. Questa giornata rappresenta un punto di riferimento nel corso dell’anno, segnando passaggi temporali e ricorrenze di vario tipo.
Domenica 17 Maggio è il 138° giorno del calendario gregoriano. Mancano 227 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San PasqualeProverbio di MaggioVal più un'acqua tra aprile e maggio, che i buoi con il carroISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1925 – Canonizzazione di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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