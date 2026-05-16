Almanacco | Domenica 17 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 17 maggio è il 138° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 227 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano alcuni compleanni e santi. L’almanacco fornisce anche un proverbio del giorno, legato alla tradizione popolare. Questa giornata rappresenta un punto di riferimento nel corso dell’anno, segnando passaggi temporali e ricorrenze di vario tipo.

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