Pacifico ANIEF | La precarietà colpisce scuola e famiglia un insegnante di religione su tre resta escluso dal ruolo

Il presidente nazionale di ANIEF ha partecipato a Fiera Didacta Italia, dove ha parlato della situazione degli insegnanti di religione cattolica. Durante l’evento, è stato anche organizzato un convegno con Eurosofia dedicato a questi insegnanti. Pacifico ha evidenziato che circa un insegnante su tre di questa figura rimane escluso dal ruolo, evidenziando la precarietà che colpisce scuola e famiglia.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso la proposta di atto di indirizzo per avviare le trattative sul contratto scuola 2025-2027.