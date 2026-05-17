Abruzzo allarme lavoro | 39.500 posti vuoti per mancanza di candidati

In Abruzzo ci sono circa 39.500 posti di lavoro non occupati, a causa della mancanza di candidati disponibili. Le province di L'Aquila e Teramo sono quelle con il maggior numero di posti vacanti. Le statistiche ufficiali evidenziano anche un livello elevato di lavoro sommerso, che impatta sui dati complessivi sulla disoccupazione e sull’occupazione nella regione. La situazione riguarda diversi settori e si inserisce in un quadro di difficoltà più ampio sul mercato del lavoro locale.

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? Domande chiave Perché le province di L'Aquila e Teramo registrano i fallimenti maggiori?. Come influisce il lavoro sommerso sulle statistiche ufficiali della regione?. Quali competenze mancano ai giovani per soddisfare le imprese locali?. Cosa rischiano le piccole aziende se il divario formativo non diminuisce?.? In Breve L'Aquila registra il 34,8% di selezioni deserte, seguita da Teramo al 34,1%.. Chieti segna il 30,8% di ricerche fallite, mentre Pescara resta al 27,6%.. Vanni Biordi evidenzia squilibri tra domanda e offerta nei borghi e zone montane.. Il lavoro sommerso maschera il reale numero di candidati nei settori manifatturieri.. Nel 2025, quasi 39. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, allarme lavoro: 39.500 posti vuoti per mancanza di candidati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Brescia: 14.440 posti vuoti, l’artigianato soffre la mancanza di giovani Leggi anche: Porsche chiude tre filiali e taglia 500 posti di lavoro