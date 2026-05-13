Pochi giorni prima della scadenza, Malagò ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della FIGC, ottenendo l’appoggio della Lega Serie B. Dall’altra parte, Abete, attuale presidente della LND, gode del sostegno della sua stessa lega, che possiede il maggior numero di voti nell’assemblea. La competizione tra i due candidati si preannuncia serrata, con le rispettive alleanze che influenzano le possibili esiti.

Poco prima di sciogliere le riserve Malagò aveva ottenuto l’appoggio della Lega Serie B. D'altro canto Abete ha il sostegno della Lnd, di cui è presidente, che nell’assemblea ha il peso maggiore. Però solo questo sostegno non basterà e si dovrà vedere chi deciderà di sostenere la Lega Pro GiovanniMalagò ha sciolto ufficialmente la riserva e oggi mercoledì 13 maggio, depositerà la sua candidatura alla presidenza della Figc:“Lo avevo detto e sono stato di parola”, ha rivelato l’ex presidente del Coni in una dichiarazione riportata dall’Ansa. Le componenti federali saranno chiamate a votare il nuovo presidente il prossimo 22 di giugno....🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Malagò si candida alla Presidenza della Figc, è sfida con Abete

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Malagò e Abete si sono candidati ufficialmente alla presidenza FigcL’ex presidente Coni Giovanni Malagò si è ufficialmente candidato alla presidenza della Figc dopo aver ottenuto anche l’appoggio della Lega Serie B.

Temi più discussi: Malagò si candida alla presidenza della Figc ed è pronto a dare battaglia sul pantouflage; Malagò: Mi candido alla presidenza della Figc. Anche Abete ufficiale. Depositate le candidature; Malagò ci siamo, si candida alla presidenza della FIGC: i dettagli; Giovanni Malagò si candida alla presidenza della Federcalcio.

Ufficiale: Giovanni Malagò si candida alla presidenza #FIGC. Con il sostegno della #SerieB, l’ex numero uno del Coni depositerà oggi la candidatura. Sfiderà Giancarlo #Abete nelle elezioni del 22 giugno. Ho mantenuto la parola ha dichiarato. ?? #Mal x.com

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