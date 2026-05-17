a1 femminile cbf balducci ecco landucci completo il reparto delle centrali

La società di pallavolo ha annunciato l’ingaggio di Chiara Landucci per la squadra femminile di serie A1. La giocatrice, nata nel 2002 e alta 185 centimetri, arriva dal campionato di A2 con un’esperienza con la squadra di Messina. Con questo acquisto, il reparto delle centrali della formazione è stato completato, rafforzando la rosa per la prossima stagione. La società ha comunicato ufficialmente l’operazione senza fornire ulteriori dettagli.

Chiara Landucci arricchisce il parco delle centrali della CBF Balducci, l’arrivo della giocatrice è stato ufficializzato dalla società che si è assicurata la classe 2002 per 185 cm reduce dal campionato di A2 di volley con Messina. Il reparto è così completato considerando la presenza della confermata Alessia Mazzon e delle nuove Bianca Farriol, la nazionale argentina ha recuperato dall’infortunio accusato lo scorso anno, e Alessia Mazzaro, ex Perugia. Per Landucci, dal 2021 in A2, è così arrivata l’occasione del salto nella massima categoria avendo dimostrato in questi anni concretezza, qualità e affidabilità, oltretutto le strade della società maceratese e della giocatrice si sono incrociate in passato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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