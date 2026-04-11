Domani alle 17 si gioca l'ultima giornata dei Playoff Challenge Serie A1 femminile, con la partita tra CBF Balducci e Eurotek Laica Uyba al palas maceratese. La squadra di Busto Arsizio si presenta decisa a congedarsi con una vittoria, in una sfida che chiude la stagione. La partita rappresenta l'ultimo impegno della squadra in questa campagna, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.

Ultima giornata dei Playoff Challenge Serie A1 Tigotà per la CBF Balducci: appuntamento alle 17 di domani al palas maceratese per il match contro la Eurotek Laica Uyba che segna anche la gara conclusiva della stagione. La sfida con Busto Arsizio non influirà sulla classifica finale del Girone A del torneo che qualifica alla coppa europea Challenge Cup, il primo posto è matematicamente certo per la Reale Mutua Fenera Chieri, ma sarà l’occasione per salutare il pubblico di casa dopo una stagione intensa che ha regalato alla CBF Balducci la salvezza e permetterà dunque alle maceratesi di prendere parte al prossimo campionato di A1 e vedere così alcune delle giocatrici più forti al mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A1 femminile. Cbf Balducci, c’è Busto Arsizio: "Decise a congedarci con la vittoria»

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