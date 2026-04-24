Under 16 femminile in palio il titolo regionale La Cbf Balducci Paoloni in finale

La squadra Under 16 femminile della Cbf Balducci Paoloni ha raggiunto la finale del torneo regionale dopo aver vinto la semifinale. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la formazione, che ora si prepara ad affrontare l’ultimo impegno per il titolo. La semifinale si è giocata in modo serrato, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo.

La formazione Under 16 targata Cbf Balducci Paoloni conquista la finale regionale al termine di una semifinale emozionante. Le maceratesi, guidate da coach Nicola Bacaloni e dal vice Germano Baccifava, hanno battuto in semifinale la Megabox Vallefoglia al termine di una battaglia sportiva, chiusa sul 3-2 (25-16, 25-23, 20-25, 24-26, 15-12). Un match combattuto punto a punto, ricco di ribaltamenti e momenti di grande intensità, in cui la squadra ha reagito nei momenti di difficoltà e trovato le energie per imporsi nel tie-break. Ora l’ultimo atto della stagione regionale: domenica alle 16 la Cbf Balducci Paoloni scenderà in campo per la finale che assegnerà il titolo marchigiano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Under 16 femminile, in palio il titolo regionale. La Cbf Balducci Paoloni in finale Notizie correlate A1 femminile. Cbf Balducci, c’è Busto Arsizio: "Decise a congedarci con la vittoria»Ultima giornata dei Playoff Challenge Serie A1 Tigotà per la CBF Balducci: appuntamento alle 17 di domani al palas maceratese per il match contro la... A1 femminile. "Cbf Balducci, il pubblico può dare la spinta per la salvezza»"Vallefoglia è una squadra difficile da affrontare, ma giocheremo in casa dove le ragazze daranno tutto per guadagnare quanto serve per la salvezza". Contenuti e approfondimenti Si parla di: Under 16 femminile, in palio il titolo regionale. La Cbf Balducci Paoloni in finale. Under 16 femminile, in palio il titolo regionale. La Cbf Balducci Paoloni in finaleLa formazione Under 16 targata Cbf Balducci Paoloni conquista la finale regionale al termine di una semifinale emozionante. sport.quotidiano.net Under 16 provinciale. La Cbf Paoloni vince il titoloÈ campione provinciale l’under 16 della della CBF Balducci Paoloni Macerata, in collaborazione con la Volley School, formata insieme alle società Paoloni Appignano e Volley Macerata. Le giovani hanno ... ilrestodelcarlino.it