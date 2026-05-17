A1 chiude il casello di Orte per asfaltature

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio, la stazione di Orte sulla A1 Milano-Napoli sarà temporaneamente chiusa. La chiusura, prevista dalle 22 alle 6 del mattino successivo, riguarda sia l’accesso in direzione Roma che l’uscita per chi arriva da Firenze. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di asfaltatura sulla carreggiata. La polizia stradale ha indicato percorsi alternativi e spiegato che la chiusura farà parte di un intervento programmato sulla rete autostradale.

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Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 maggio, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia: Magliano Sabina in entrata verso Roma e in uscita per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Asfaltature sull'A1, chiude il casello di OrteInterventi sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con orario 22 - 6,... A1, chiude il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Firenze per lavoriSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del ponte "sul fiume Tevere-località Santa Maria", dalle 22... Orte – Il casello autostradale chiude per lavori, ecco quandoPer limitare i disagi, sono stati indicati alcuni percorsi alternativi ORTE - A causa di alcuni interventi di manutenzione sulla pavimentazione, il casello aut ... etrurianews.it Il casello di Orte chiude per lavoriIl casello di Orte chiude per lavori. Provincia - Dalle 22 dell'11 maggio alle 6 del 12 e dalle 22 del 12 maggio alle 6 del 13 - I percorsi alternativi ... tusciaweb.eu