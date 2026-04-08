A1 chiude il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Firenze per lavori

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, il tratto tra Orte e Orvieto sulla A1 in direzione Firenze sarà chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza sul ponte sul fiume Tevere, situato nella località Santa Maria. Il tratto sarà interdetto dalle 22 alle 6 del mattino successivo, per tutta la durata degli interventi.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del ponte "sul fiume Tevere-località Santa Maria", dalle 22 di sabato 11 alle 6 di domenica 12 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Orvieto, verso Firenze. Di conseguenza, le stazioni di Orte e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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