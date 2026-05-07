Venezia non è solo la città dei Dogi, delle gondole o dei riflessi di Tintoretto. È, per chi sa guardare oltre la superficie romanticizzata, un groviglio di esistenze che cercano spazio e dignità. Il 7 maggio, alle Procuratie Vecchie di piazza San Marco, apre al pubblico We Rise by Lifting Others, il nuovo progetto di Marinella Senatore per La Casa di The Human Safety Net.L’hub di inclusione sociale, fondato da Generali, diventa così il teatro di un’opera che vive di un respiro collettivo. Abbiamo incontrato Senatore – madrina del contest 2025 Amica – The Art Issue e prima donna a ricevere il riconoscimento di Artista dell’Anno dalla Galleria nazionale d’Arte moderna di Roma, dove dal 284 al 3112 viene presentata la sua prima personale – e le abbiamo chiesto di raccontarci di questo lavoro corale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'artista multidisciplinare Marinella Senatore, da "We Rise by Lifting Others" (a Venezia) alla prima personale a Roma. L'intervista di Amica

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Venezia, a The Human Safety Net progetto di impatto sociale con Marinella SenatoreUn progetto artistico che parla di inclusione e resilienza, speranze e potenziale, che nasce non come gesto individuale, ma come esperienza condivisa.

Una raccolta di contenuti

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