Un'artista italiana ha aperto la sua prima mostra personale a Chongqing, in Cina. L’esposizione si tiene in una galleria locale e presenta una selezione di opere realizzate dall’artista nel corso degli ultimi anni. La mostra rappresenta un momento di scambio culturale tra i due paesi, con visitatori che possono ammirare le creazioni e approfondire il lavoro dell’artista. L’evento si svolge in un contesto di collaborazioni artistiche tra Italia e Cina.

CHONGQING (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Un nuovo capitolo degli scambi culturali tra Cina e Italia si è aperto con la recente inaugurazione della mostra personale “Incolume tra le cose” dell'artista contemporanea italiana Donatella Spaziani, al Sichuan Fine Arts Institute Art Museum della municipalità di Chongqing. Donatella Spaziani è attualmente professoressa all'Accademia di Belle Arti di Frosinone, Italia. La sua pratica multidisciplinare spazia tra pittura, scultura, fotografia, installazioni e arte sonora, con opere presentate su importanti piattaforme internazionali come la Biennale di Venezia e la Shanghai World Expo. L'esposizione segna la prima mostra personale di Spaziani in Cina e rappresenta un esempio vivido del rafforzamento dei legami artistici e umanistici tra Cina e Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, l'artista Donatella Spaziani tiene la prima mostra personale a Chongqing

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