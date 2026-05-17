David Ermini è il candidato per la coalizione progressista. Al suo fianco sulla scheda elettorale si sono schierate tre liste: Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra – Avs e la lista civica "David Ermini sindaco". Perché ha deciso di candidarsi? "Per un atto d’amore verso il mio Comune. Dalle istituzioni ho avuto tanto ed è giusto provare a mettere a disposizione della mia città le cose che ho imparato e l’esperienza che ho avuto. È un atto di generosità. Spero che i miei concittadini lo apprezzino". Infrastrutture e trasporti. Di cosa ha bisogno il territorio? "Nell’accettare la candidatura ho chiesto la garanzia della realizzazione del nuovo ponte sull’Arno, che siano terminati rapidamente lavori per la variante in riva destra e delle casse di espansione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A tu per tu con David Ermini: "Mi batterò per i diritti dei pendolari"

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