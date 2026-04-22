arti marziali nuove soddisfazioni per la kick boxing club pistolesi con giacomo petralia

La Kick Boxing Club Pistolesi registra risultati positivi grazie all’impegno dei propri atleti e dello staff tecnico. Di recente, la squadra ha ottenuto nuove soddisfazioni in ambito competitivo, con particolare attenzione alle performance di Giacomo Petralia. La palestra si distingue per l’ambiente di allenamento dedicato, dove sudore, talento e divertimento si combinano per migliorare le capacità dei praticanti. Il lavoro costante del team tecnico contribuisce a mantenere alta la qualità delle prestazioni.

Sudore in palestra, talento e tanto divertimento. Alla Kick Boxing Club Team Claudio Pistolesi si continua a raccogliere il frutto di passione e dedizione al lavoro, che hanno dopo anno non abbandona il direttore tecnico Claudio Pistolesi e il suo preparato staff. "Siamo ormai da diversi anni nel mondo della kickboxing, però attualmente siamo finalmente autonomi grazie alla struttura che gestiamo in via Nazionale a Ponte a Elsa – racconta proprio Pistolesi –, dove abbiamo una trentina di iscritti fra amatori ed agonisti. Nella nostra storia abbiamo sempre conseguito ottimi risultati e attualmente sto lavorando intensamente su di un giovane atleta di quindici anni, fresco vincitore dei campionati regionali di kickboxing light contatto ".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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