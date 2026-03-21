Un uomo di 42 anni è stato investito da due auto mentre camminava lungo via Berlinguer a Montemurlo. L’incidente è avvenuto nella giornata del 21 marzo 2026, lungo la strada ad alta percorrenza che attraversa il centro abitato. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto.

Montemurlo, 21 marzo 2026 – Travolto da due auto e ucciso lungo via Berlinguer a Montemurlo, la strada ad alto scorrimento che attraversa tutto il paese. E’ successo alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 21 marzo, e la vittima è un uomo di 42 anni di origine italiana. In base a quanto appreso, non è chiaro come mai si trovasse lì a quell’ora. Il fatto. La strada è considerata ad alto scorrimento ed è probabilmente per questo che le auto che lo hanno investito non sono riuscite ad evitare l’impatto. I due conducenti sono risultati entrambi negativi all’alcoltest. L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba, quando era ancora buio: la scarsa visibilità potrebbe essere quindi alla base della tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto da due auto mentre è a piedi lungo la strada, muore un uomo di 42 anni

Articoli correlati

Travolto da un’auto mentre era in bici, muore dopo due giorni in ospedale: caccia al pirata della stradaFederico Meacci, 34 anni, è morto dopo essere stato investito da un pirata mentre tornava a casa da lavoro.

Travolto da uno scooter, muore a 50 anni mentre attraversa la stradaLa Spezia, 17 marzo 2026 – Tragedia stamani, martedì 17 marzo, sul viale Italia dove un 50enne è morto dopo essere stato investito da uno scooter...

Houdini: ¿Lo asesinó una médium

Contenuti e approfondimenti su Travolto da due auto mentre è a piedi...

Temi più discussi: Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni; Morto ciclista travolto da pirata della strada a Pisa, indagini; Morto un pedone travolto da un tir, un ciclista investito da un'auto; Ciclista travolto e ucciso da auto pirata, l’appello degli amici di Federico: Se hai un cuore, costituisciti.

Angri, Emiliana travolta da due auto: si indaga per omicidio stradaleSi procede per omicidio stradale nell’inchiesta sulla morte di Emiliana Natale, 45enne di Angri, deceduta in ospedale dopo essere stata investita da due automobili. agro24.it

Incidente mortale: donna di 45 anni travolta da due auto, lascia due bambini.Un triste episodio ha segnato la giornata di ieri, quando Emiliana Natale, insegnante di 45 anni, è morta all’ospedale Cardarelli di Napoli. La donna è rimasta coinvolta in un drammatico incidente a A ... napolipiu.com

L’allievo, 43 anni, è stato travolto da una scarica di sassi a 3.400 metri di quota, sul versante francese del Monte Bianco. Nell'incidente sono stati coinvolti anche un altro aspirante guida e il loro istruttore facebook