Un uomo di 25 anni è stato investito e ucciso da un’auto sulla superstrada per Malpensa a Cuggiono, mentre stava svolgendo lavori di manutenzione. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 90 anni. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio e il veicolo ha travolto l’operaio senza dargli possibilità di scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Cuggiono (Milano), 28 febbraio 2026 – Un’auto fuori controllo ha investito in pieno un operaio di 25 anni impegnato in un intervento di manutenzione sulla superstrada per Malpensa, all’altezza di Cuggiono, non lasciandogli scampo. Quello che si configura come l’ennesimo infortunio mortale in Lombardia – l’operaio stava svolgendo dei lavori di manutenzione per conto di Anas – è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 28 febbraio, nel Comune del Magentino. Alla guida dell’auto un uomo di 90 anni. Il veicolo fuori controllo Da quanto è stato possibile appurare, il novantenne ha perso il controllo del veicolo ed è piombato sull’operaio, che non ha avuto il tempo di scostarsi ed è stato travolto in pieno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cuggiono, operaio di 25 anni muore travolto da un’auto sulla superstrada per Malpensa: al volante un uomo di 90 anni

Un’auto lo travolge mentre lavora in un cantiere sulla strada per Malpensa: morto operaio di 25 anniUn 25enne è morto questa mattina, 28 febbraio, dopo essere stato travolto da un'auto a Cuggiono (Milano).

Tamponamento a catena fra tre auto sulla superstrada per Malpensa: in fin di vita ragazza di 21 anniCardano al Campo (Varese), 16 febbraio 2026 – Un tamponamento in una galleria della superstrada per Malpensa con una ragazza di 21 anni intubata e...

Tutto quello che riguarda Cuggiono.

Cuggiono, operaio di 25 anni al lavoro in strada travolto e ucciso da un'auto sulla Malpensa-Boffalora. Alla guida un uomo di 90 anniL'incidente alle 11, nel tratto fra Mesero e Cuggiono, che è stato chiuso per tre ore in entrambe le direzioni. Il giovane è stato elitrasportato a Niguarda, ma non ce l'ha fatta ... milano.corriere.it

Un operaio di 25 anni ha perso la vita dopo esser stato investito sulla statale 336Il tratto della 336 coinvolto nell’incidente è rimasto chiuso in entrambe le direzioni per quasi due ore. La chiusura ha permesso le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Stradale (foto d'a ... laprovinciadivarese.it