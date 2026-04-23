I funerali dei fratelli gemelli morti per la scarica elettrica | l’ultimo saluto a Magione Lutto cittadino

Venerdì 24 aprile alle 14 si terranno i funerali dei due fratelli gemelli deceduti a causa di una scarica elettrica a Magione. La cerimonia si svolgerà nella chiesa del paese, con la partecipazione di parenti e amici. La città ha proclamato un lutto cittadino in segno di rispetto e cordoglio per la perdita. La notizia ha fatto subito il giro della comunità, lasciando un senso di tristezza tra i residenti.

Magione (Perugia), 23 aprile 2026 – Sono in programma venerdì 24 aprile alle 14 i funerali di Giacomo e Francesco Fierloni, i due fratelli gemelli non ancora 23enni morti dopo essere stati investiti dalla scarica elettrica della linea di media tensione in una zona di campagna a La Goga, località nel comune di Magione, in provincia di Perugia. Le esequie si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni Battista a Magione. Il sindaco Massimo Lagetti ha disposto il lutto cittadino. La città si prepara dunque a salutare due ragazzi con la testa sulle spalle, come la gente di Magione li descrive, due ragazzi che lavoravano nell’azienda di termoidraulica della famiglia Fierloni, insieme al padre e allo zio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I funerali dei fratelli gemelli morti per la scarica elettrica: l’ultimo saluto a Magione. Lutto cittadino Notizie correlate Gemelli morti folgorati a Magione, proclamato il lutto cittadinoUna comunità sotto shock e profondamente addolorata per la prematura scomparsa dei gemelli di 23 anni Francesco e Giacomo Fierloni, morti... L'ultimo saluto a Fabio Locatelli: i funerali e il lutto cittadinoMezzago si stringe attorno alla famiglia di Fabio Locatelli e il sindaco proclama il lutto cittadino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Urtano i cavi di media tensione, muoiono folgorati due gemelli 22enni; Giacomo e Francesco morti folgorati, uno ha cercato di salvare l’altro. Il dolore della comunità; Magione, due fratelli morti folgorati: tragedia durante il recupero di un piccione. I funerali dei fratelli gemelli morti per la scarica elettrica: l’ultimo saluto a Magione. Lutto cittadinoLe esequie si svolgono venerdì 24 aprile alle 14. Il sindaco proclama il lutto cittadino. Una città intera si ferma per rendere omaggio ai due ragazzi che avrebbero compiuto 23 anni a maggio ... lanazione.it Gemelli morti folgorati: uno ha tentato di salvare l’altro. Domani i funeraliUno ha tentato di salvare l’altro. Questa l’ipotesi più verosimile sulla tragedia costata la vita a Giacomo e Francesco Fierloni, i due gemelli di Magione morti folgorati in un’area isolata in localit ... umbria24.it Addio a Francesco e Giacomo Fierloni, funerali il 24 aprile: il sindaco di Magione proclama il lutto cittadino Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Sono due gemelli ventenni i due giovani morti a Magione x.com