A Manfredonia la cerimonia di inaugurazione del nuovo defibrillatore

A Manfredonia questa mattina si è tenuta una cerimonia in Piazza del Popolo per inaugurare un nuovo defibrillatore. La donazione è avvenuta grazie alla collaborazione di AVIS, un’associazione di volontariato. L’evento ha coinvolto alcuni rappresentanti della comunità e volontari, che hanno assistito alla presentazione del dispositivo. La cerimonia ha rappresentato un momento di attenzione verso la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini. Il nuovo apparecchio sarà collocato in un punto strategico della piazza.

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Si è svolta questa mattina, in Piazza del Popolo, la cerimonia di inaugurazione del nuovo defibrillatore donato alla comunità di Manfredonia grazie alla preziosa collaborazione di AVIS. Un momento importante di sensibilizzazione e attenzione verso la salute pubblica, che testimonia quanto la prevenzione e la tempestività possano fare la differenza nel salvare vite umane. 🗣️ Il Presidente dell’AVIS, Umberto Brigida, ha dichiarato:“Donare un defibrillatore significa donare una possibilità in più di vita. AVIS continua il proprio impegno non solo nella promozione della donazione del sangue, ma anche nella diffusione della cultura della prevenzione e della solidarietà. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Manfredonia la cerimonia di inaugurazione del nuovo defibrillatore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Domani a Manfredonia la cerimonia di inaugurazione del murale di BerlinguerUn volto per la memoriaCerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguercon la partecipazione di Bianca Berlinguer SABATO 18 APRILE Il programmaOre... A Manfredonia sabato l’inaugurazione del murale di BerlinguerUn volto per la memoriaCerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguercon la partecipazione di Bianca Berlinguer SABATO 18 APRILE Il programmaOre... Quanta #fede tra le #macerie di quel #terremoto: nel 50° del terremoto in #Friuli su #Credere le #testimonianze di chi affrontò la #tragedia anche grazie all' #aiuto dei #volontari e della #Chiesa Grazie @GiovanniLesa @PaoloRappellino #terremoto76 #terre x.com