A Manfredonia sabato l’inaugurazione del murale di Berlinguer
A Manfredonia sabato si terrà l'inaugurazione di un murale dedicato a Berlinguer, con una cerimonia prevista alle 18. Alla presentazione prenderà parte anche Bianca Berlinguer. L'evento celebra il ricordo dell'esponente politico attraverso l’opera artistica realizzata nel centro della città. La cerimonia coinvolgerà i presenti e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.
Un volto per la memoriaCerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguercon la partecipazione di Bianca Berlinguer SABATO 18 APRILE Il programmaOre 18.00 – Viale Enrico Berlinguer – Inaugurazione del murale dedicato a Enrico BerlinguerOre 19.00 – Teatro Lucio Dalla – Incontro pubblico con Bianca Berlinguer“Ricordando Enrico: la. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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