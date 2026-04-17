Domani a Manfredonia la cerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguer

Domani a Manfredonia si terrà l'inaugurazione di un murale dedicato a Berlinguer, con una cerimonia prevista alle 18. La manifestazione vedrà la partecipazione di Bianca Berlinguer. La cerimonia si svolgerà nel centro della città e rappresenta un momento di ricordo e commemorazione. L'evento è stato annunciato tramite comunicato ufficiale e prevede la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.

Un volto per la memoriaCerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguercon la partecipazione di Bianca Berlinguer SABATO 18 APRILE Il programmaOre 18.00 – Viale Enrico Berlinguer – Inaugurazione del murale dedicato a Enrico BerlinguerOre 19.00 – Teatro Lucio Dalla – Incontro pubblico con Bianca. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Domani a Manfredonia la cerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguer Notizie correlate A Manfredonia sabato l’inaugurazione del murale di BerlinguerUn volto per la memoriaCerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguercon la partecipazione di Bianca Berlinguer SABATO 18 APRILE Il programmaOre... A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di StatoIl prossimo venerdì 10 aprile 2026 alle ore 11:00 a Manfredonia presso il Castello Svevo Angioino Aragonese, avrà luogo la cerimonia celebrativa del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Energas a Manfredonia: no della Regione Puglia al deposito costiero Gpl più grande d'Europa; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, oggi a Manfredonia le celebrazioni nel Castello; Manfredonia, Sottosopra degli Apocrifi questa sera debutta al Dalla; Daniela di Manfredonia: Non so come fare, domani devo lavorare. Sono bloccata da ore!. A Manfredonia domani la giornata celebrativa della Polizia di StatoA Manfredonia domani la giornata celebrativa della Polizia di Stato Manfredonia, 10 aprile 2026 ore 11:00 Castello Svevo - Angioino - Aragonese. Dopo il ... ilsipontino.net Diocesi: Manfredonia, domani a San Giovanni Rotondo la Via Lucis delle ConfraterniteSi terrà domani, domenica 12 aprile, la Via Lucis delle Confraternite dell’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Il richiamo a vivere insieme e ad accomunare i nostri doni sull’esem ... agensir.it Polistena piange la piccola Chiara Mammola: domani i funerali per l'ultimo saluto - facebook.com facebook : @SkyTG24 La #sanitàprivata si fermerà domani, 17 aprile, per lo #sciopero nazionale di lavoratrici e lavoratori del settore e delle Rsa. Leggi l’articolo su: tg24.sky.it/cronaca/2026/0… #SanitàPrivata #RSA #Sciopero #Di x.com