A Londra per la prima volta a dieci anni | Sunday roast English tea mummie egizie e pub di Camden
Un weekend a Londra, prima visita per un bambino di dieci anni, tra tradizioni e attrazioni. La giornata include un pranzo tipico con carne e verdure, conosciuto come Sunday roast, e una pausa per un tè inglese. Si visitano anche reperti di mummie egizie esposti in un museo. Infine, si passeggia tra i pub di Camden, quartiere noto per la sua atmosfera vivace e alternativa. La città si presenta come un insieme di luoghi iconici e tradizioni radicate.
Il quartier generale Sette case vittoriane bianche si affacciano su Queen's Gate, nel cuore di South Kensington, a pochi passi dai grandi musei del quartiere. The Kensington - cinque stelle, parte della Doyle Collection, gruppo alberghiero irlandese fondato sessant'anni fa da PV Doyle - è uno di quegli alberghi che sembrano residenze private anche dall'interno. Il design porta la firma di Bernie Gallagher, figlia del fondatore e responsabile dell'identità visiva di ogni proprietà della collezione: il concept mescola l'architettura vittoriana dell'edificio all'estetica dell'Oriente esotico, con tessuti pregiati, arredi su misura, e bagni dove il marmo Calcutta, i rubinetti in ottone e le vasche freestanding a zampa di leone fanno il lavoro pesante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Prehistoric Plants You Can Still See Today - The Natural History Museum Garden!
Sullo stesso argomento
Dovremmo portare più rispetto per le mummie egizie?Nei musei sono sempre una grande attrazione, ma da qualche anno si discute su come e se dovrebbero essere esposte, anche in Italia Per centinaia di...
Dieci anni di Premio ANCI, per la prima volta progetti dedicati all’Intelligenza Artificiale nei Comuni italianiQuesta mattina a Roma viene presentata la decima edizione del Premio ANCI Innovazione e Sviluppo 2026.
Finalmente Luke Humphries! Prima vittoria stagionale di serata per il campione in carica della #PLDarts che gli vale il posto alle Finals Night di Londra! Qualificato anche Price, sconfitto in finale dallo stesso Humphries! #Darts x.com
A Londra per la prima volta a dieci anni: Sunday roast, English tea, mummie egizie e pub di CamdenSarà per i taxi neri, sarà per la metropolitana più antica del mondo con i suoi mind the gap. O forse per Harry Potter, il mito contemporaneo incontrastato. Londra esiste nella testa dei bambini ... vanityfair.it
Buongiorno, è la prima volta che scrivo anche se è da un po' che vi seguo. A fine luglio sarò a Londra con mio figlio per una vacanza di 10 giorni. Ho fermato alcune opzioni ed ora devo scegliere. Conoscete l'Hyatt Place London city? Metro Aldgate est. Sapet facebook
È un tour privato di Londra vale la pena per la prima volta? reddit
Harry a Londra per la prima volta da mesi: re Carlo pronto a incontrarloIl principe Harry torna nel Regno Unito. L'8 settembre sarà a Londra per partecipare ai WellChild Awards, l’evento benefico dedicato ai bambini gravemente malati, di cui è patron da oltre dieci anni. ilgiornale.it