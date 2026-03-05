Dovremmo portare più rispetto per le mummie egizie?

Le mummie egizie attirano visitatori nei musei di tutto il mondo, ma negli ultimi anni si è acceso un dibattito su come dovrebbero essere trattate e mostrate. Alcuni esperti e istituzioni si interrogano sulla necessità di rispettare le loro condizioni di conservazione, mentre altri evidenziano il valore storico e culturale di questi reperti. La questione riguarda anche le modalità di esposizione e la tutela delle mummie.

Nei musei sono sempre una grande attrazione, ma da qualche anno si discute su come e se dovrebbero essere esposte, anche in Italia Per centinaia di anni i corpi degli antichi Egizi conservati attraverso il processo di mummificazione non sono stati trattati come cadaveri. Tra il dodicesimo e il diciassettesimo secolo, per esempio, alcuni farmacisti europei macinavano i corpi mummificati portati dall'Egitto e li vendevano come medicinali. Nell'Ottocento i ricchi viaggiatori europei erano soliti portare a casa corpi mummificati di esseri umani e animali come souvenir esotici. Nell'Inghilterra vittoriana, poi, i ricchi organizzavano festini dedicati al "mummy unwrapping", momento in cui un presentatore rimuoveva le bende di una mummia di fronte al pubblico per svelare cosa si nascondeva sotto.

