Questa mattina a Roma si è tenuta la presentazione della decima edizione del Premio ANCI Innovazione e Sviluppo 2026. Per la prima volta, il concorso include progetti che riguardano l’uso dell’Intelligenza Artificiale nei Comuni italiani. L’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, mira a valorizzare le innovazioni tecnologiche adottate dagli enti locali.

Questa mattina a Roma viene presentata la decima edizione del Premio ANCI Innovazione e Sviluppo 2026. L'iniziativa è dedicata alle migliori pratiche innovative nella Pubblica Amministrazione. Promosso da ANCI con il supporto di ANFoV, il Premio ha coinvolto negli anni oltre mille progetti e raggiunto più di 30 milioni di cittadini. Sono intervenuti il Presidente del Consiglio nazionale di ANCI, Marco Fioravanti, la Responsabile dell’Area Innovazione tecnologica di ANCI, Antonella Galdi, il Vice Presidente di ANCI Piemonte con delega all’innovazione, Michele Pianetta, il Presidente di ANFoV, Umberto De Julio, il Segretario Generale di ANFoV, Antonello Angeleri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dieci anni di Premio ANCI, per la prima volta progetti dedicati all’Intelligenza Artificiale nei Comuni italiani

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