Irruzione di coloni israeliani in Cisgiordania | palestinesi violentati e torturati le loro case saccheggiate

Decine di coloni israeliani con il volto coperto sono entrati nella comunità beduina di Khirbet Humsa intorno a mezzanotte, separandosi in gruppi e saccheggiando case e tende. Durante l’irruzione, sono stati segnalati episodi di violenza e torture nei confronti dei palestinesi presenti, mentre le abitazioni sono state saccheggiate. L’evento ha provocato sconcerto nella zona, senza che siano state ancora confermate eventuali conseguenze legali.

Decine di coloni israeliani con il volto coperto hanno fatto irruzione nella comunità beduina di Khirbet Humsa intorno alla mezzanotte di ieri, dividendosi in gruppi e saccheggiando simultaneamente case e tende. Almeno un palestinese è stato violentato, altri picchiati e umiliati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Mo: coloni israeliani demoliscono 15 case palestinesi in Cisgiordania Cisgiordania, coloni israeliani incendiano la moschea di Abu Bakr al-SiddiqLa moschea di Abu Bakr al-Siddiq, nel villaggio di Tell, è stata data alle fiamme questa mattina presto da alcuni coloni israeliani. Altri aggiornamenti su Irruzione di coloni israeliani in... Discussioni sull' argomento Un giorno dopo l’altro, in Cisgiordania; Famiglie palestinesi divise, poteri speciali a Netanyahu; In Cisgiordania ormai è pulizia etnica. 36mila palestinesi sfollati. Aggressioni di coloni e militari israeliani; Palestina: l’impero colpisce ancora…. Irruzione di coloni israeliani in Cisgiordania: palestinesi violentati e torturati, le loro case saccheggiateDecine di coloni israeliani con il volto coperto hanno fatto irruzione nella comunità beduina di Khirbet Humsa intorno alla mezzanotte di ieri, dividendosi ... fanpage.it Maria de Filippi ha “fatto irruzione” sul palco del concerto di Gigi d’Alessio per annunciarlo come giudice del serale. (Gli altri sono Cattelan, Elena d’Amario e Maglioglio) - facebook.com facebook Irruzione di aria fredda, deboli nevicate. Nevica a quote basso-collinari. Nel fine settimana un nuovo peggioramento. Temperature diminuite. Le previsioni di Gianfranco Spensieri @RaiMeteo @TgrRai #IoSeguoTgr x.com