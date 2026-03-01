Incendio in viale Regina Margherita due auto in fiamme Intervengono i vigili del fuoco

Nelle prime ore del mattino, un incendio si è sviluppato in viale Regina Margherita a Rimini, nei pressi del civico 165. Due auto sono state avvolte dalle fiamme e sono state distrutte dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incendio.

Rimini, 1 marzo 2026 – Incendio nelle prime ore del mattino in viale Regina Margherita, a Rimini, all'altezza del civico 165. Erano circa le 4 di notte quando le fiamme hanno avvolto una Mercedes, da cui – secondo una prima ricostruzione – sarebbe partito il rogo. La dinamica dell'incendio e i soccorsi Il fuoco ha coinvolto anche una Tesla parcheggiata nelle vicinanze, rimasta gravemente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Uno dei proprietari, presente mentre la propria auto veniva distrutta dalle fiamme, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, sotto choc per quanto accaduto.