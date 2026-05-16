Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute presso l’Interporto Sud, nel comune di Marcianise, per un incendio che ha coinvolto un vagone ferroviario in un’area di stoccaggio di Rfi. L’incendio si è verificato durante lavori di dismissione del vagone, che ha preso fuoco producendo fumo visibile dall’esterno. I vigili del fuoco hanno operato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, senza segnalare feriti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenute all’interno dell’Interporto Sud, nel comune di Marcianise, in un’area di stoccaggio di Rfi, per l’incendio di un vagone ferroviario interessato da lavori di dismissione. Giunte sul posto, le squadre hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo che, nel frattempo, aveva già coinvolto l’intero vagone, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza. A supporto delle operazioni sono intervenute anche due autobotti provenienti dalla sede centrale del Comando Provinciale di Caserta. L’intervento dei vigili del fuoco è proseguito incessantemente fino alla completa messa in sicurezza dell’area e allo spegnimento delle fiamme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vagone in fumo all’Interporto Sud, intervengono i vigili del fuoco

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