A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro gara GP Catalogna

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si svolgerà domenica 17 maggio a partire dalle 14:00. In precedenza, sono in programma le gare di Moto3 alle 11:00 e di Moto2 alle 12:15. La manifestazione si svolge sul circuito catalano e sarà trasmessa in diretta televisiva su TV8. La giornata prevede quindi tre sessioni di gara, con le corse più piccole che apriranno la giornata e quella principale che chiuderà l’evento.

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 17 maggio. Prima della Maxima Categoria, come di consueto, assisteremo alla gara della Moto3 (che si terrà dalle 11:00 ) e da quella della Moto2, prevista per le ore 12:15. Il warm-up, ormai diventato un vero pro-forma, sarà in testa all’intero schedule. Il circuito costruito sulle alture a settentrione di Barcellona è veloce e tecnico al tempo stesso. La sua caratteristica primaria è però legata all’asfalto, che fornisce poco grip. Spesso, i piloti si trovano letteralmente “sulle uova” e devono gestire gli pneumatici. La scelta delle mescole, peraltro, non è mai banale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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