A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro gara GP Catalogna

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si svolgerà domenica 17 maggio a partire dalle 14:00. In precedenza, sono in programma le gare di Moto3 alle 11:00 e di Moto2 alle 12:15. La manifestazione si svolge sul circuito catalano e sarà trasmessa in diretta televisiva su TV8. La giornata prevede quindi tre sessioni di gara, con le corse più piccole che apriranno la giornata e quella principale che chiuderà l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 17 maggio. Prima della Maxima Categoria, come di consueto, assisteremo alla gara della Moto3 (che si terrà dalle 11:00 ) e da quella della Moto2, prevista per le ore 12:15. Il warm-up, ormai diventato un vero pro-forma, sarà in testa all’intero schedule. Il circuito costruito sulle alture a settentrione di Barcellona è veloce e tecnico al tempo stesso. La sua caratteristica primaria è però legata all’asfalto, che fornisce poco grip. Spesso, i piloti si trovano letteralmente “sulle uova” e devono gestire gli pneumatici. La scelta delle mescole, peraltro, non è mai banale. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora la motogp su tv8 oggi programma in chiaro gara gp catalogna
© Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Catalogna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP, GP Francia: gli highlights della gara a Le Mans

Video MotoGP, GP Francia: gli highlights della gara a Le Mans

Sullo stesso argomento

A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Catalogna 2026Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Catalogna 2026 avranno luogo sabato 16 maggio dalle ore 10:50 alle 14:20.

A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Spagna 2026Il Gran Premio di Spagna di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 26 aprile.

motogp a che ora la oggiA che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP CatalognaIl Gran Premio di Catalogna di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 17 maggio. Prima della Maxima Categoria, come di consueto, assisteremo ... oasport.it

motogp a che ora la oggiQuando la MotoGP su TV8 oggi, GP Catalogna 2026: orari qualifiche e Sprint, differita in chiaroLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Catalogna 2026 avranno luogo sabato 16 maggio dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web