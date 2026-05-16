A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Catalogna 2026

Oggi su TV8 sono in programma le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP, Moto2 e Moto3. Le sessioni di qualificazione si svolgeranno nel corso della mattinata di sabato 16 maggio, a partire dalle 10:50 fino alle 14:20. Queste prove determinano le posizioni di partenza delle gare, che si terranno successivamente. La programmazione prevede la trasmissione in chiaro di tutte le sessioni più importanti di questa tappa del motomondiale.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Catalogna 2026 avranno luogo sabato 16 maggio dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, alla conclusione della quale saranno assegnati punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella di domenica 10. Si correrà al Montmelò che, nel consueto “balletto” fra i vari autodromi spagnoli è tornato in calendario in primavera. Da qualche anno, la pista edificata sulle colline a nord di Barcellona, fa il pendolo tra maggiogiugno e agostosettembre. Alchimie legate a tutti gli eventi in terra iberica, alle necessità degli organizzatori di ogni impianto e alla capacità di gestire la logistica di un calendario con ben quattro appuntamenti in Spagna (più uno in Portogallo). 🔗 Leggi su Oasport.it

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